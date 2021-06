Verschollener des Tages: Thunfisch

Angeblich leben wir ja in einer Wissensgesellschaft. Die soll sich dadurch auszeichnen, dass wir nicht mehr in erster Linie mit unserer Hände Kraft schuften und dadurch Neues schaffen, sondern durch schlaue Gedanken zu neuen Ufern vordringen. Freund und Helfer dabei: die sogenannten Massenmedien. Soweit, so realitätsfern. Mit den wachsenden Möglichkeiten, sich hier und da ein wenig Wissen anzulesen, explodieren die Möglichkeit der Meinungsmacher, der Vernunft ein Bein zu stellen. Am Ende kann man beinahe sicher sein: Alles Wichtige dringt nicht durch, alles Unwesentliche ...