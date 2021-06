»Es hieß: Wer die Toilette benutzen will, muss sie putzen«

Am Sonnabend gab es Proteste gegen die Schließung einer von sechs Verkaufsfilialen bei der US-Turnschuhkette Foot Locker in Berlin. Was war dort los?

Die Beschäftigten, die vor der pandemiebedingt geschlossenen Filiale in der Tauentzienstraße protestierten, hatten überrascht registrieren müssen, dass der Laden quasi über Nacht komplett leergeräumt worden war. Dabei befindet sich der Betriebsrat nach wie vor in der rechtlichen Auseinandersetzung um die Schließung. Ziel ist es, die Arbeitsplätze der 40 Kolleginnen und Kollegen dort zu retten, damit sie in den anderen Filialen in Berlin weiterbeschäftigt werden. Viele arbeiten dort langjährig, teilweise seit 20 Jahren. Dennoch will Foot Locker die ganze Belegschaft der Filiale in die Arbeitslosigkeit schicken – egal, ob einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristete oder unbefristete Verträge haben. Mit dem Protest wollten wir ein deutliches Zeichen setzen, dass es keine Entlassungen geben darf. Im Juli...