Wahlfarce inmitten des Krieges

In der Region Tigray soll es erneut zu Gefechten gekommen sein. Die Rebellen der Tigray Defence Force (TDF) hätten mehrere Städte in dem umkämpften Landstrich im Norden Äthiopiens erobert, berichtete der britische Sender BBC am Dienstag unter Berufung auf Augenzeugen. Ein Sprecher der TDF erklärte demnach, die Kämpfer hätten ihren Angriff bereits vergangene Woche begonnen und dabei gegnerisches Kriegsmaterial zerstört und Soldaten gefangengenommen. Quellen vor Ort berichteten dem Sender, die Rebellen seien in die strategisch wichtige Stadt Adigrat vorgedrungen, die nur rund 45 Kilometer entfernt von der Grenze zu Eritrea liegt.

Stimmen die Angaben, wäre das der bisher größte Erfolg der TDF, seitdem der Konflikt zwischen der äthiopischen Zentralregierung und Rebellen im November 2020 eskalierte. Die äthiopische Armee bestätigte zwar, dass es in den letzten Tagen zu Kämpfen gekommen sei, bezeichnete aber die Behauptung der Rebellen, sie hätten Ortschaften er...