»Scheingewerkschaft« machtlos

Die Entscheidung ist gefallen. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat der im Christlichen Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) organisierten »DHV – Die Berufsgewerkschaft« am Dienstag per Beschluss die Tariffähigkeit rechtskräftig abgesprochen. Damit geht ein jahrzehntelanger arbeitsgerichtlicher Konflikt zu Ende – vorerst. Die DHV prüft laut einer Mitteilung von Dienstag abend eine Verfassungsbeschwerde. Einzelgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hingegen begrüßten in einer Stellungsnahme den BAG-Beschluss, den sie Jahre zuvor angestoßen hatten. DGB-Gewerkschafter werfen der DHV vor, als »Scheingewerkschaft« »Gefälligkeitstarifverträge« zu Lasten von Belegschaften abgeschlossen zu haben.

Nur: Wer ist die DHV? 1893 als »Deutscher Handlungsgehilfenverband« gegründet, erfolgte zwei Jahre später eine Umbenennung in Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband. Die Ursprünge liegen tief im monarchistischen und deutsch-völkischen Milieu. Kurz vor de...