Einfach das Ende der Welt

Der erfolgreiche Schriftsteller Louis ist todkrank. Vor zwölf Jahren hat er seiner Familie den Rücken gekehrt und sie seither nur wenige Male kontaktiert. Als Louis sich entschließt, in seinen Heimatort zu reisen, um ihnen die Nachricht seines nahen Ablebens zu überbringen, ahnt er schon, dass es schwer wird. Kaum angekommen, folgen Sticheleien, die in einen Streit münden. Das Thema der dysfunktionalen Familie ist eben unerschöpflich; und so langweilte sich der eine Teil der Kritik, während ein anderer begeistert war. Und nicht zuletzt geht es hier natürlich um AIDS als Seuche der Gesellschaft. Mit Nathalie Baye und Marion Cotillard. CN/FR 2016.

Arte, 20.15 Uhr

Die Farbe Lila

Celie wurde in die Ehe mit dem Farmpächter Albert gezwungen, der sie misshandelt. Celie lei...