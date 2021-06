»Die meisten konnten sich irgendwie durchschlagen«

Vergangene Woche fand das Internationale Frauenfilmfestival, kurz IFFF, pandemiebedingt beinahe ausschließlich als Onlineveranstaltung statt. Der diesjährige Themenschwerpunkt war der Klimawandel. Beim IFFF zeigten Sie Ihren Essayfilm »Tarpaulins« aus dem Jahr 2017. Worum geht es darin?

Ich begann meine Recherchen 2014 in den USA. Menschen haben mit der Erbauung der Stadt Los Angeles nahe der Wüste gewissermaßen ein Termitenparadies erstellt. Diese Kleintiere fressen sich durchs Gebälk der meist aus Holz gebauten Häuser. Kammerjäger umhüllen die Gebäude deshalb mit riesigen Planen, um die Termiten zu stoppen. Diese zeltartigen Tarpaulins zur Schädlingsbekämpfung werden mit Giftgas befüllt, welches in der Atmosphäre verbleibt. Mögliche Folgen dieser Maßnahme werden verharmlost, sind aber aufgrund fehlender Langzeitstudien nicht absehbar.

Termitenpopulationen wurden auch in Europa gesichtet, etwa in Hamburg und Berlin. Ist das Problem in Zeiten des Klimawande...