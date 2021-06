In Kreuzberg gab es mal eine Zeitschrift namens Ich und mein Staubsauger, einer ihrer Autoren war Max Goldt. Ab Mitte der siebziger Jahre begann die große Zeit der Staubsauger. Sie wurden immer günstiger und laufend verbessert. Was der »Manta« bei den Autofreaks war, war bei den Staubsaugerfans des Westens der Vorwerk »Kobold«, in der DDR der reparaturfreundliche »Omega«. Es gab (und gibt) Leute, die jeden Tag ihre Wohnung staubsaug(t)en, andersherum galten Staubsauger in den besetzten Häusern damals als spießig.

Seit dem Jahr 2000 mehrten sich die Staubsaugergeräusche in den Zimmern über und unter mir, wo auch immer ich gerade wohnte. Ich wunderte mich kaum, als kürzlich in einem Mietshaus ein Beschwerdezettel angebracht worden war, den jemand mit Smartphone abfotografiert hatte, um ihn bei Facebook zu veröffentlichen: »Wir haben Sie seit Wochen nicht saugen hören! Bitte reinigen Sie Ihre Wohnung, bevor Mäuse kommen! Gez. Ehepaar Mörig, 1. OG.«

Mehrere Büc...