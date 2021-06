Für kleinere Klassen

Die Bildungsgewerkschaft GEW betritt Neuland: In Berlin fordert sie Finanzsenator Matthias Kollatz und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (beide SPD) dazu auf, über einen Tarifvertrag »Gesundheitsschutz« zu verhandeln. Mit ihm will die GEW erstmals direkten Einfluss auf die Größen der Schulklassen nehmen. Am Montag stellte sie ihren Plan der Öffentlichkeit vor, von dem allgemeinbildende und berufsbildende Schulen betroffen wären.

»Kleinere Klassen sind das Ziel unseres Tarifprojekts Gesundheitsschutz«, erklärte Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW in Berlin. Für Deutschland sei das Vorhaben ein Novum, sagte er weiter. Es gebe aber zum Beispiel mit Norwegen internationale Vorreiter, die gute Erfahrungen damit gemacht hätten.

Mit dem Vorhaben will die Gewerkschaft die Arbeitsbelastung der Lehrer senken; in ihren Augen ist die Klassengröße die wirksamste Stellschraube dafür. »Weniger Lärm, weniger Vor- und Nachbereitung, weniger Korrekturaufwand – Entlastung entst...