Zum Inhalt dieser Ausgabe | Umnieten und -nageln EM objektiv – Mit Belgien durch Europa Jürgen Roth Heute habe ich (bis jetzt) folgendes gemacht: Ich bin um sieben Uhr aufgestanden. Ich bin runter zu meinen Eltern gegangen und habe ein »Guten Morgen!« geschmettert. Wie immer las meine Mutter in der Küche den vorderen Teil und mein Vater in der Stube den hinteren Teil der (hiesigen) Zeitung. Sie entboten mir umgehend (und natürlich zeitlich minimal versetzt) ein fröhliches »Guten Morgen!«, es war somit ein doppeltes »Guten Morgen!« Als ich wieder im ersten Stock war, merkte ich, dass ich den Kaffee vergessen hatte. Ich schlappte erneut hinunter, schnappte mir die Thermoskanne, belegte bei der Gelegenheit ein Brötchen mit dünnem Schinken und schmierte auf ein weiteres (allerdings lediglich halbes) Brötchen etwas Aprikosenmarmelade, begab mich zum zweiten Mal nach oben und verzehrte dort oben schließlich mein Frühstück, bei einer vorzüglichen Tasse »Bohnenkaffee« (Henscheid). Dann setzte ich mich an den Computer im Nebenzimmer. Weil mich der diensthabende Re...

Artikel-Länge: 4117 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen