Hindernisse für Zapatisten

Die Vorhut der zapatistischen Delegation, die am 2. Mai mit einem Segelschiff von der karibischen Isla Mujeres nach Europa aufgebrochen war, hat mit den zu Portugal gehörenden Azoren am vergangenen Freitag offiziell Europa erreicht. Dem zweiten Teil der Gruppe, der per Flugzeug nach Spanien fliegen will, werden von den mexikanischen Behörden indes Steine in den Weg gelegt. Ende der vergangenen Woche beklagte die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung (EZLN) in einer Stellungnahme, dass die Delegationsteilnehmer »unverschämten Hindernissen« bei der Ausstellung ihrer Reisepässe ausgesetzt wurden.

Subcomandante Galeano, der die Erklärung unterschrieben hat, versicherte darin, die Zapatisten hätten alle Anforderungen für die Ausstellung der Pässe erfüllt. Allerdings sei indigenen EZLN-Mitgliedern aus dem südlichen Bundesstaat Chiapas unterstellt worden, gar nicht aus ...