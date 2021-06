Tarifflucht per Fusion

Anfang Juli soll es soweit sein, der Kreistag im Erzgebirge wird über die Fusion von vier Kliniken entscheiden. Geplant wird dieser Schritt schon seit Monaten, allerdings »hinter den Kulissen«, sagte der zuständige Gewerkschaftssekretär Robin Rottloff im jW-Gespräch am Donnerstag. Der Zusammenschluss der Häuser bereitet ihm zunehmend Sorgen.

Bisher stellen die vier Kliniken die medizinische Versorgung der rund 330.000 Einwohner des Erzgebirgskreises sicher. Obwohl sie alle Teil derselben Holding sind, erhalten die insgesamt etwa 2.400 Beschäftigten sehr unterschiedliche Gehälter. Die Klinik in Annaberg-Buchholz entlohnt das Personal nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD). Nach langen gewerkschaftlichen Kämpfen lehnen sich auch die Kliniken in Zschopau und Olbernhau an den TVöD an, wie Rottloff berichtete.

Das aus gewerkschaftlicher Sicht schwächste Glied der Kette ist Stollberg, dort werden nur 90 Prozent vom Niveau des TVöD gezahlt. Das Kli...