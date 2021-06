Rekorde gewinnen keine Spiele

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonntag hat in Brasilien die 47. Copa América begonnen, im Lula-Sprech auch Todescopa genannt. Das älteste Nationenturnier der Welt ist ein Wettbewerb, der nicht für jeden gemacht ist. Edson Arantes do Nascimento (besser bekannt unter seinem Künstlernamen Pelé), Diego Armando Maradona Franco oder Lionel Andrés Messi Cuccittini schafften es nie, ihn zu gewinnen. Erstellte man eine Liste der Weltstars, denen dasselbe Schicksal widerfuhr, hätte man einen Berg Arbeit vor sich.

Nachdem Titelverteidiger Brasilien (3:0 gegen Venezuela) und Kolumbien (1:0 gegen Eucador) ihre Auftaktspiele gewonnen hatten, kam es am Montag zu einer Neuauflage des Spiels um Platz drei der letzten Edition zwischen Argentinien und Chile. Die Rivalität zwischen beiden Elfen ist legendär. Von 91 Spielen gewann die Albiceleste 59, die Roja 6. Bei einer WM standen sie sich nur einmal gegenüber, dafür gleich bei der ersten, 1930 im schönen Uruguay. Die ...