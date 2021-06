Widerstand mit Tradition

Die alle zwei Monate erscheinende antifaschistische Fachzeitschrift Der rechte Rand (DRR) hat mit Ausgabe 190 eine Sondernummer mit dem Titel »Antifa – Widerstand und Bewegung seit 100 Jahren« herausgebracht. Antifa definiert die Zeitschrift als die Bewegung, die sich den Faschisten und anderen Formen der extremen Rechten widersetzt. Für die Gemeinsamkeit dieses Kampfes wurden und werden andere politischen Unterschiede hintangestellt, heißt es weiter. Die Aktionsmittel, Organisationsformen und Bündniskonstellationen seien nie einheitlich und änderten sich häufig – Konflikte seien da vorprogrammiert. Die Vielfalt an historischen Voraussetzungen und Akteuren bildet sich in der 190. Ausgabe des DRR in 29 ganz unterschiedlichen Beiträgen ab. Ein Panoramablick über »die Antifa«, der auch viele unbekannte oder vergessene Geschichten wieder hervorholt.

Als Geburtsstunde »der Antifa« sieht die DRR-Redaktion den Juni 1921 in Italien. Dort organisierten sich parteiü...