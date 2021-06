Rotlicht: Staatstrojaner

In der griechischen Mythologie war das Pferd vor der Stadt Troja ein hölzernes Geschenk, in dessen Rumpf sich einige der verfeindeten Achäer versteckt hatten. Arglose Bewohner, die sich des Sieges über die Invasoren gewiss waren, zogen es hinein, die Achäer kletterten zur Nacht heraus und öffneten die Tore für nachrückende Truppen, die Troja einnahmen und zerstörten.

Der heutige Staatstrojaner tarnt sich nicht als Geschenk und ist auch dann ­aktiv, wenn der ausgemachte Gegner wach ist. Trotzdem passt der Bezug zum Mythos, denn die von Kriminalämtern eingesetzten hölzernen Pferde dürfen »mittels kriminalistischer List« installiert werden. Zuerst kundschaften die Ermittler aus, wie die Software am besten eingespielt werden kann: Als heimliche Installation über arglos erscheinende Webseiten, in heruntergeladenen Dateien oder einem per Mail verschickten Anhang. Möglich ist auch das Einbringen durch einen Einbruch in das Gerät, etwa bei einer heimlichen Wohnung...