Der Preis ist heiß

Die kapitalistische Welt ist zweigeteilt. Während die Preise für Aktien, Gemälde, Immobilien und andere Spekulationsobjekte durch die Decke gehen, nimmt der Preis der Ware Arbeitskraft weiter ab.

Die vom Statistischen Bundesamt am Dienstag verkündeten Preissteigerungen von 2,5 Prozent im Mai sind Ausdruck der wieder anlaufenden Wirtschaft. Die »Normalisierung« des Ölpreises ist für den größten Schub verantwortlich.

Üblicherweise gilt Inflation hierzulande als Teufelszeug. Preisstabilität galt der Bundesbank als höchstes Gut und wurde als wesentliches Ziel bei der Gründung der Europäischen Zentralbank (EZB) formuliert. Preissteigerungen von bis zu zwei Prozent sollen in Kauf genommen werden. Bei der Meldung vom Dienstag müssten in Frankfurt am Main eigentlich die Alarmglocken klingen.

Machen sie aber nicht. Selbst eingefleischte neoliberale Bluthunde wie der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, sehen nicht ihre Felle davon schwimmen. »Eigentlich wollen...