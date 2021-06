Sparer in Chefetagen

Wenn Preise anziehen, fürchten Spekulanten um ihr Vermögen. Die Inflationssau wurde auch am Dienstag wieder durchs Dorf getrieben: »Achtung, Sparer! Uns droht eine Geldentwertung so hoch wie 1992 nicht mehr«, blökte etwa focus.de.

In Deutschland dient die Panikmache vor steigenden Preisen wie kaum ein anderes Argument zur Disziplinierung der Arbeiterklasse. Die Legende lautet, die Hyperinflation habe die Bevölkerung in den 20er Jahren erst in die Armut und dann in die Arme der Nazis getrieben. Antifaschist ist deshalb heute, wer die Löhne drückt, lautet die Wirtschaftstheorie.

Dabei erzielten die Nazis bei den Reichstagswahlen 1928 nur 2,3 Prozent der Stimmen. Von der Preisentwertung war am stärksten die Oberschicht betroffen. Die Inflationsgefahr wurde vielmehr schon zwischen 1930 und 1932...