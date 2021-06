Rückschlag für Rabat

Der Krieg um die Westsahara wird mit Waffen, aber vor allem auch an der Propagandafront geführt, und da steht es momentan schlecht für Marokko. Das Königreich führt seit Monaten eine Offensive, um den Konflikt ein für allemal zu seinen Gunsten zu entscheiden, schien lange siegessicher und wurde dabei von westlichen Medien angefeuert. Jüngster Rückschlag: Am Sonntag berichtete die in Barcelona erscheinende Tageszeitung La Vanguardia, dass Abgeordnete der Demokraten im US-Kongress seit Monaten die Umsetzung einer Vereinbarung blockierten, die das Königreich im Dezember 2020 kurz vor Torschluss mit dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump abgeschlossen hatte. Demnach wollte Washington anerkennen, dass die Westsahara zu Marokko gehört. Gewissermaßen als Gegenleistung verpflichtete sich das Königreich, seine Beziehungen zu Israel zu normalisieren – was von den Marokkanern mehrheitlich abgelehnt wird.

Im Rahmen dieses Deals sagte Trump die Eröffnung eines Kon...