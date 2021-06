Tropfen auf den heißen Stein

Ein völlig zerstörtes Gesundheitssystem, das nur noch zu weniger als der Hälfte funktionstüchtig ist, äußerster Medikamenten- und Ärztemangel: Im Jemen ist die zweite tödliche Coronawelle voll ausgebrochen, und niemand weiß, wie sie aufgehalten werden kann. 360.000 Impfstoffdosen des Herstellers Astra-Zeneca sind über die »Covax«-Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 31. März im ärmsten Land der arabischen Welt angekommen, am 20. April begann in 13 unter Kontrolle der »Regierung« von Abed Rabbo Mansur Hadi stehenden Provinzen des Landes die erste Phase der Impfkampagne.

Am 31. Mai trafen weitere 10.000 Dosen in Sanaa ein. Sie wurden aber nach Angaben der WHO nur zu einem Bruchteil verwendet, weil man mit den Ansarollah keine Einigung darüber erzielt habe, wer die Verteilung überwachen sollte. Die insgesamt 1,9 Millionen im Rahmen der »Covax«-Initiative für den Jemen vorgesehenen Impfdosen sollen vorrangig an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter i...