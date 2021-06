Diskretes Grauen

Eine Romanadaption für das Theater gelingt, wenn man zu ihrem Verständnis nicht den Roman gelesen haben muss, weil die Adaption ein selbständiges Ganzes darstellt. So verhält es sich mit der Bühnenfassung der Regisseurin Anna-Sophie Mahler des Romans »Mittagsstunde« von Dörte Hansen. Die Premiere am Samstag abend war ein demütiger, spielfreudiger und würdevoller Auftakt für die Wiederöffnung des Thalia-Theaters nach dem Shutdown. Zu sehen gab es ein musikalisches Familiendrama, das die Flurbereinigung in den 1960er Jahren thematisiert.

Baumstümpfe, Heuballen, ein ­Tresen mit einem Ochsenschädel und ein stumpfer Spiegel. Der mondäne Ingwer Feddersen konfrontiert sich mit seiner Dorfvergangenheit. Dabei dreht er jeden Stein um, stellt sich seiner Scham und den Verlogenheiten seiner Kindheit. Ingwer kehrt zurück in das fiktive norddeutsche Brinkebüll, wo nach getaner Arbeit der Landvermesser aus kleinen Feldern große Ackerfläche...