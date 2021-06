Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bettenabbau verhindert Dresden: Sparpläne am Städtischen Klinikum vorerst aufgehalten. Gefahr der Kürzung bleibt Steve Hollasky Richtig aufatmen wollten die Aktivisten des Dresdner »Bündnis für Pflege« auch nach dem Votum des Stadtrates nicht. Die Beschäftigten hätten jetzt »Zeit, um sich auf weitere Schritte vorzubereiten und sich zu organisieren«, erklärt Jonas Leuwer vom Bündnis am Sonntag gegenüber junge Welt. Am vergangenen Donnerstag hatte sich der Stadtrat fast einstimmig dafür ausgesprochen, erst 2025 über Kürzungen im Städtischen Klinikum zu entscheiden. Das »Bündnis für Pflege« hatte zusammen mit der Betriebsgruppe der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) des Städtischen Klinikums über Monate gegen die geplante Streichung von Betten und die faktische Standortschließung protestiert. Der beschönigend als »Zukunftskonzept« bezeichnete Plan war bereits 2020 unter Mitwirkung der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young erarbeitet worden. Für ein Honorar von 500.000 Euro hatten sie vorgeschlagen, das Städtische Klinikum um einen Standort und mindestens 100 Betten zu ver...

