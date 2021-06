»Keine Zeit für uns«

Die polnische Regierung beklagt sich schon seit längerer Zeit über Liebesentzug seitens ihres Hauptverbündeten USA. Normalerweise passiert so etwas inoffiziell. Am Freitag allerdings schoss Außenminister Zbigniew Rau aus vollen Rohren: Washington habe »leider keine Zeit gehabt«, vor seiner Einwilligung in die Fertigstellung von Nord Stream 2 seine osteuropäischen Verbündeten zu konsultieren, beschwerte sich der Minister in einem über eine ganze Seite der Tageszeitung Rzeczpospolita laufenden Interview. Die USA seien wie die Bundesrepublik »in die russische Falle gegangen«, indem sie den Bau der Gaspipeline durchgezogen hätten bzw. diese duldeten. Die USA seien nun derart fixiert auf das bevorstehende Treffen ihres Präsidenten mit Wladimir Putin, dass auch bei den diversen Gipfeln dieser Woche wieder keine Zeit für eine Audienz für Staatspräsident Andrzej Duda gewesen sei.

Das fällt einerseits in die Rubrik der kleinen diplomatischen Gehässigkeiten. Duda ha...