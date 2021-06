Schluss mit der faschistischen Barbarei!

Am 22. Juni hat Hitler durch seinen heimtückischen und treubrüchigen Überfall auf die Sowjetunion das schwerste Verbrechen gegen das deutsche Volk begangen und das größte Unglück über Deutschland gebracht. (…)

Angesichts dieser blutigen Katastrophe fragt sich jeder Deutsche: Warum wurde dieser verbrecherische Krieg gegen die Sowjetunion begonnen? (…) Ohne jegliche Warnung bombardierten die deutschen Luftstreitkräfte auf Befehl Hitlers friedliche Sowjetstädte. Ohne Kriegserklärung setzte Hitler wortbrüchig das deutsche Heer gegen Sowjetrussland ein. Hätte die Sowjetunion einen Überfall auf Deutschland beabsichtigt, so würde sie nicht den Überfall der deutschen Armee abgewartet haben. Bekanntlich hat die Sowjetunion ihre Streitkräfte erst nach dem wortbrüchigen Einmarsch der deutschen Armee in das Sowjetland mobilisiert. Die Tatsachen klagen Hitler an. Es wird ihm nicht gelingen, das deutsche Volk von Gerechtigkeit dieses Schandkrieges zu überzeugen und den ...