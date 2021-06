Frauen und Männer der Steinzeit

Gleicher als gedacht?

Der Film führt an archäologische Fundstätten in Frankreich, der Tschechischen Republik, Italien und Russland und zu einer üppigen Grabstelle einer Frau – der sogenannten Dame von Cavillon – in den norditalienischen Grimaldi-Höhlen. Was dort vor 25.000 Jahren geschah, wird ansatzweise rekonstruiert. Und gleich anschließend geht es um Kannibalismus in der Jungsteinzeit! F/CZ 2021.

Arte, Sa., 22.40 Uhr

Rabbit Hole – Neue Wege

Der Unfalltod ihres Sohnes Danny wirft die Eheleute Becca und Howie Corbett aus der Bahn. Während Howie Trost in Gesprächen mit anderen trauernden Eltern findet, sucht Becca den Kontakt zu Jason, der Danny mit seinem Wagen getötet hat. Howie ist mit diesen Treffen nicht einverstanden. Aber wie soll es weitergehen, wenn ein Kind tot ist? Mit Nicole Kidman. USA 2010.

3sat, Sa., 23.05 Uhr

