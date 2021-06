US-Erwartungsmanagement

Im entscheidenden Ausschuss der US-Notenbank rechnen 13 der 18 Mitglieder mit einer Zinserhöhung schon 2023. Das war die Botschaft, die die »Federal Reserve« (Fed) am Mittwoch aussandte. Zuvor war erst 2024 mit dem Ende der Nullzinspolitik in den USA gerechnet worden. Die Mitglieder des Gremiums, das die Geldpolitik der USA festlegt, geben mit einer solchen Abstimmung eine Prognose über ihr eigenes Handeln in der Zukunft ab. Und weil die Notenbank das hohe Gut der Transparenz pflegt, teilt sie das Abstimmungsergebnis im weisen Gremium auch sogleich der Öffentlichkeit und vor allem den Finanzmärkten mit.

Was lernen Öffentlichkeit und Finanzmärkte aus dieser Information? Dass es wohl bis 2023 dauern wird, bis die US-Wirtschaft nicht mehr der außerordentlichen Stützung durch Not- und Nullzinsen bedarf. Dass sie erst ab dann wie eine ordentliche kapitalistische Ökonomie aus eigener Kraft anständig wachsen wird. Vorausgesetzt wird dabei, dass das Wertpapierkau...