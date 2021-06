Strom gehört wieder an die Spree

Der Strom in der Bundeshauptstadt gehört demnächst wieder den Berlinern. Am Donnerstag beschloss das Abgeordnetenhaus mit der Mehrheit der Koalition aus SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen den Rückkauf des Energienetzes vom schwedischen Vattenfall-Konzern. Die Transaktion werde »zum 1. Juli mit wirtschaftlicher Rückwirkung auf den 1. Januar 2021 vollzogen«, teilte anschließend die Senatsverwaltung für Finanzen mit. Zugleich sei so ein langjähriges Konzessionsverfahren »rechtssicher beendet« worden. In einer Stellungnahme frohlockte das Bündnis Berliner Energietisch: »Damit wird ein großer Schritt ermöglicht, um das Tempo einer demokratischen, sozialen, ökologischen und solidarischen Energiewende wesentlich zu erhöhen.«

Der Entscheid beschließt eine basisdemokratische Erfolgsgeschichte, an der seit über zehn...