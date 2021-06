Bedrückte Stimmung

Ende Februar war die Stimmung noch gut im Berliner Karl-Liebknecht-Haus, der Zentrale der Partei Die Linke. Die Wahl von Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow auf dem 7. Parteitag wurde als Aufbruchssignal gewertet. »Mit dem heutigen Tag steigen die Chancen, bei der Bundestagswahl zweistellig zu werden«, frohlockte etwa Kofraktionschef Dietmar Bartsch. Nur dreieinhalb Monate später kann davon keine Rede mehr sein. In den Umfragen ist die Partei auf sieben Prozent abgerutscht, in bedrohliche Nähe zur Fünfprozentmarke. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen verlor sie über fünf Prozent der Stimmen, genüsslich spielen bürgerliche Medien zudem immer wieder den Streit mit Exfraktionschefin Sahra Wagenknecht hoch. Keine guten Voraussetzungen für den digitalen Parteitag an diesem Wochenende, auf dem die 580 Delegierten das Programm für die Bundestagswahl beschließen sollen.

Im Programmentwurf, der den Titel »Zeit zu handeln – für soziale Siche...