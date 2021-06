Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hetzerischer Unsinn Das Elend der Opposition in Ungarn. Eine antichinesische Hasskampagne gegen eine geplante Universitätsgründung Szilard Kalmar Ungarns extrem reaktionäre Regierung sucht eine enge Partnerschaft mit Großmächten außerhalb der Europäischen Union. Im Zuge dessen wurde beschlossen, dass eine der führenden chinesischen Hochschulen, die Fudan-Universität in Shanghai, einen Campus in Budapest errichten darf. Laut den ersten Medienberichten wird Ungarn die Kosten für den Bau tragen. Zudem soll die ungarische Regierung planen, die auf 2,3 Milliarden US-Dollar (etwa 1,9 Milliarden Euro) geschätzte Investition mit chinesischen Krediten zu finanzieren, chinesische Baufirmen sollen das Projekt verwirklichen. Panzer ja, Uni nein? Im wesentlichen bedeutet das, dass eine der weltbesten Hochschulen nach Budapest ziehen will, was auch dem wissenschaftlichen, technischen und kulturellen Fortschritt Ungarns helfen soll. Ungarn wird für den Bau des Campus verantwortlich sein, und die Fudan-Universität wird ihr hochwertiges Bildungssystem und ihr Wissen zur Verfügung stellen. Wäre es eine »westliche« Univ...

Artikel-Länge: 17447 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen