Ein Doppelleben

Kürzlich verbrachten wir ein Wochenende in Hettstedt im Mansfelder Land. Es ging um die Bergwerke und Fabriken dort, die zuletzt zum Mansfeld-Kombinat gehörten. In Hettstedt ist davon noch das Mansfelder Kupfer- und Messingwerk (MKM) übrig, das nun einem Mailänder Konzern gehört. Wir konzentrierten uns auf den Kupferbergbau, dabei kam u. a. der Gedanke auf, dass die DDR ihre Kupferförderung subventioniert hatte.

Mit Fahrrädern des »Zentrums für Medienkunst Werkleitz« fuhren wir zum Schloss der Hardenbergs, dem Geburtshaus von Novalis, nach Wiederstedt im Kreis Hettstedt, wo die Werkleitz-Kader sich in einer Klosterscheune nebenan eine Ausstellung vorstellen können – über den Bergbau im Mansfelder Land. Der romantische Dichter Novalis war Bergbauingenieur gewesen, er hatte in der Bergakademie Freiberg studiert und es bis zum Salzbeisitzer und Amtshauptmann gebracht, als er 1801 im Alter von 29 Jahren an der Schwindsucht starb.

Im Zuge der Industrialisierung ...