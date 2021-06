Die Gesundheitskrise des Jahres 2020 hat »mitten hinein in die Krise des Kapitalismus« getroffen. So steht es jedenfalls im Editorial der neuesten Ausgabe der Theoriezeitschrift Exit!. Das Virus sei »kein Phantom, sondern gefährliche Realität«. Die Transformation formell demokratischer Verhältnisse in einen »militanten Polizeistaat« sei nicht einer Strategie gemeingefährlicher Verschwörer geschuldet, sondern »Möglichkeit und Kern der bürgerlichen Demokratie selbst«. Wie Thomas Meyer meint, konnte etwa die Aushöhlung von Grundrechten auch deshalb widerstandslos durchgezogen werden, weil die Linke sich seit Jahrzehnten jeder Debatte zur Krisentheorie verweigert habe. Dies räche sich nun, indem »rechte Obskuranten mit ihren reaktionären ›Krisendeutungen‹« samt »verschwörungsideologischem Wahn« diese publizistische Lücke ausfüllen konnten.

Unter den Beiträgen des Bandes ragt »Das Ende des Westens in der Coronakrise« des Publiz...