Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Farbe bekennen Der Kanzlerkandidat der SPD Olaf Scholz Äh, Farbe? Grau oder eben grün – die des Neids. In den Umfragen liegt die SPD stabil bei 15 Prozent, mit Tendenz nach unten. Kann Olaf Scholz das Ruder jetzt noch herumreißen und die politische Stimmung im Land zugunsten der SPD drehen? Hängt wohl alles an den Lebensläufen. D 2021. Das Erste, 20.15 Uhr Wiesenstraße Nr. 10 Der aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrte Henri muss sich nach dem Tode seiner Frau allein um drei Kinder kümmern: Louis, Odette und Fernand, der gar nicht Henris leiblicher Sohn ist, von diesem aber liebevoll großgezogen wird. Louis erlangt als Radrennfahrer Ruhm und Odette als Model – die beiden wollen ihre einfache Herkunft hinter sich lassen und entfremden sich ihrem fürsorglichen Vater. F/I 1959. ...

