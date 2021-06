Offenbarung des Tages: Springers Blätter

Die Schreiberlinge der Springer-Presse haben es nicht leicht. Tagtäglich müssen sie die gesellschaftlichen Verhältnisse so grotesk verzerren, dass die ewig selben Feindbilder bedient werden. Lukrativ fürs Geschäft ist dabei auch die Hassliebe zu den Bündnisgrünen, die man gerne vor sich hertreibt. So erneut geschehen am Wochenende. Der digitale Parteitag musste für mindestens einen »Skandal« gut sein. Und wer sucht, der findet bekanntlich.

Am Sonnabend titelte bild.de: »Rednerin vergleicht Klimaforscher mit verfolgten Juden«. Es ging um die Publizistin Carolin Emck...