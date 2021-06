»Solidarität statt Isolation«

Als der US-Bürgerrechtler und politische Gefangene Mumia Abu-Jamal am 17. September 2018 mit seiner Kolumne »Aus dem Gefängnisalltag« an dieser Stelle über Haftverschärfungen in Pennsylvanias Haftanstalten informierte, erfuhr die Öffentlichkeit zum ersten Mal auch über eine neue Variante der Schikanen, mit denen Häftlinge nach einem erfolgreichen Arbeitsstreik »gegen unbezahlte Sklavenarbeit« in ihrem Alltag konfrontiert wurden. Gemäß den neuen Vorschriften sollte auch im Staatsgefängnis SCI Mahanoy, in dem Abu-Jamal einsitzt, »vorläufig kein Gefangener mehr Post erhalten«, so Abu-Jamal, bis die Postkontrolle aller Gefangenen in Pennsylvania vollständig durch die Privatfirma Smart Communications (Smartcom) in Saint Petersburg, Florida, übernommen sein werde. Dieses Verfahren läuft nun seit fast drei Jahren, und Gefangene, ihre Angehörigen und Solidaritätsgruppen wollen verhindern, dass die Gefängnisbehörde von Pennsylvania den im September auslaufenden Ve...