Deutsche Kannibalen

Sonnabend, 19. März 1904: Meine Herren, ich hatte die Ansicht ausgesprochen und durch angeführte Tatsachen erhärtet, dass der Krieg einen Charakter angenommen habe von deutscher Seite wie er durchaus nicht zu billigen sei, dass der Charakter des Krieges darin bestehe, dass alles, was an Hereros den Deutschen in die Hände falle, getötet werde. Nun ist mittlerweile in der Presse eine Anzahl Tatsachen an die Öffentlichkeit getreten, die diese meine Auffassung bestätigen. Ich möchte zunächst aufmerksam machen auf zwei Briefe des Tierarztes Dr. Baumgart in Windhuk, datiert vom 10. und 21. Januar, die, was ich noch nicht wusste, in den Leipziger Neuesten Nachrichten abgedruckt waren, aber auch in einen Teil der übrigen Presse übergegangen sind. In den beiden Briefen wird erklärt, dass alle Hereros, die den Deutschen in die Hände fielen, niedergemacht worden seien. Es heißt in einem dieser Briefe: »Die Erbitterung ist sehr groß. Keiner gibt Pardon; alles wird ni...