Bericht vom Landesparteitag der Freien Wähler

Hupsi, der Aiwanger Hubert, der wo ja schon stellvertretender Ministerpräsident ist in Bayern, will noach Preiß’n! In den Bundestag! Spitzenkandidat ist er schon. Aber nicht alle Mitglieder sind begeistert von den Berlin-Plänen.

BR, Sa., 22 Uhr

Für immer Dein

Als seine Frau Irene sich bei einem Treppensturz verletzt, wird dem 86jährigen Craig Morrison klar, dass beider Haus mit seinen Stolperfallen für ihre alten Tage ungeeignet geworden ist. Mit bloßen Händen errichtet der Handwerker einen Alterswohnsitz. Der Baubehörde gefällt das aber nicht. Sie bringt Craig vor Gericht. CDN 2012. Regie: Michael McGowan. Nach einer wahren Begebenheit.

3sat, Sa., 23.25 Uhr

Der Unbestechliche – ­Mörderisches Marseille

1975, Mafia in Marseille: Gaëtan »T...