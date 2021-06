Die Natur ist nicht lieb

Der japanische Vibraphonist Masayoshi Fujita hat 13 Jahre in Berlin gelebt. Dort veröffentlichte er unter dem Namen »El Fog« 2007 und 2009 seine ersten beiden Alben »Reverberate Slowly« und »Rebuilding Vibes«, auf denen er die schwebenden Klänge seines Instruments mit Dub-Effekten, elektronischen Beats und Störgeräuschen verband. Stilistisch Jan Jelinek nicht unverwandt. Konsequenterweise nahm er mit Jelinek zwei weitere Alben auf, etwas meditativer vielleicht und erkennbar als Treffen zweier sich auf Augenhöhe inspirierender Künstler. Nebenbei schuf er noch drei Soloalben unter eigenem Namen, die klassischer jazzig waren und die Elektronik in den Hintergrund rückten. Allen gemeinsam sind die immer wieder auftauchenden Bezüge zur Natur – in den Titeln wie in der Komposition. Dahinter mag das bekannte Phänomen stecken, dass die Gedanken gern da sind, wo der Körper nicht ist. So meinten Donald Fagen und Walter Becker von Steely Dan einmal, dass ihre Songs ü...