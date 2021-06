Angekündigte Kehrtwende

Es ist selten, dass Finanzminister die Wahrheit sagen. Hier haben wir einen solchen Fall. Man führe sich einmal folgende Sätze zu Gemüte: »Viel zu lange und viel zu sehr wurde dafür (die Steuereinnahmen, jW) das Einkommen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern herangezogen, das einfach zu melden und zu berechnen ist. Kapitalerträge sind schwieriger zu besteuern, da Kapital mobil ist und sich die Erträge für Buchführungstricks besser eignen. Mit diesen ›Tricks‹ werden die Kapitalerträge von Konzernen zu häufig in Niedrigsteuergebiete verlagert. Konzerne mit den höchsten Gewinnen verringern ihre Steuerlast geschickt, so dass mehr für ihre Anteilseigner, aber weniger für dringende fiskalische Aufgaben übrig bleibt.« Also schreiben fünf Finanzminister, unter ihnen Janet Yellen (USA) und Olaf Scholz (BRD), in einem Gastkommentar in der FAZ. Und sie behaupten, dass sie die langjährige Praxis der Steuerminimierung internationaler Großkonzerne und den, wie sie s...