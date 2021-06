Gegründet 1947 Sa. / So., 12. / 13. Juni 2021, Nr. 134

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Krieg der Dschihadisten In Nigeria bekämpfen sich die Milizen »Islamischer Staat« und Boko Haram Georges Hallermayer Nigeria, die stärkste Wirtschaftsmacht Afrikas, bedrückt nicht nur die fünfte Rezession der vergangenen Dekade, sondern auch ein ungeklärter Zweifrontenkrieg im Niger-Delta. Im Februar kündigte die Regierung an, 36 Staatsunternehmen verkaufen zu müssen, um den diesjährigen Staatshaushalt ausgleichen zu können. Bei den 210 Millionen Einwohnern ist über die Hälfte der bis 24jährigen und ein Drittel der bis 35jährigen ohne Arbeit, die Inflation stieg von 12,82 Prozent im Juli 2020 auf 18,12 im April dieses Jahres. Im christlichen Süden des Landes haben sich derweil gegen Ölmultis gerichtete nationalistische Oppositionsbewegungen zu organisierten kriminellen Banden entwickelt. Im muslimischen Nordosten kämpft zudem die dschihadistische ISWAP (»Islamischer Staat in Westafrika«) um die Kontrolle der Provinzen und verfolgt die zerstreuten Boko-Haram-Milizen. Seit dem Beginn ihres bewaffneten Kampfes gegen die nigerianische Regierung 2009 haben die Terroristen, di...

Artikel-Länge: 3555 Zeichen

