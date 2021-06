Gegründet 1947 Sa. / So., 12. / 13. Juni 2021, Nr. 134

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Abstimmung im Gegenwind Ruhe auf den Straßen: Algeriens Regierung hat vor Parlamentswahlen Repression verschärft Sofian Philip Naceur Trotz heftigen Gegenwinds lässt Algeriens autoritäres Regime heute ein neues Parlament wählen. Zum dritten Mal in nur 18 Monaten versucht die herrschende Klasse damit mit einer intransparenten und pseudodemokratischen Abstimmung die Legitimität der formal das Land regierenden politischen Führung zu erneuern. Die Erfolgschancen für ein solches Manöver sind jedoch gering. Schließlich wird angesichts der jüngsten Repressionswelle und des Wahlboykotts zahlreicher linker, liberaler und mit der Protestbewegung »Hirak« (Arabisch für »Bewegung«) assoziierter Parteien mit einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. Algeriens Polizeiapparat geht schon seit Wochen zunehmend repressiv gegen den seit mehr als zwei Jahren gegen das Regime mobilisierenden Hirak vor. Damit will die Staats- und Militärführung im Vorfeld der Abstimmung Ruhe auf den Straßen schaffen und dem Hirak nach der jüngsten, erfolgreich niedergeschlagenen Protestwelle endgültig den Garaus machen...

Artikel-Länge: 3547 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen