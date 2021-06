Gegründet 1947 Sa. / So., 12. / 13. Juni 2021, Nr. 134

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Oscar für Datenkraken« Verein Digitalcourage vergibt Negativpreise an Überwacher Matthias Monroy Volkszählung, Lauschangriff, Vorratsdatenspeicherung, EU-Urheberrechtsreform: Getrost kann Deutschland als eines der Länder gelten, in dem Menschen für Datenschutz und Bürgerrechte auf die Straße gehen. Seit 1987 hat der Bielefelder Verein Digitalcourage dort einen festen Platz, nicht wenige Proteste und Kampagnen gehen auf die Mitbegründer Rena Tangens und padeluun zurück. Im Jahr 2000 hat Digitalcourage mit der Vergabe der sogenannten »Big Brother Awards« begonnen. Dieser jährliche »Oscar für Datenkraken« markiert Personen, Firmen oder Organisationen, die Datenschutzvergehen, Überwachungstechnologien und entsprechende Gesetze verantworten. Im vergangenen Jahr wurde etwa Tesla für die Rundumbeobachtung seiner E-Autos mit verborgenen Kameras ausgezeichnet, ein weiterer Preis ging an eine US-amerikanisch-chinesische Firma, die mit Stirnbändern die Aufmerksamkeit von Schülern im Unterricht registriert. Ein Preisträger mit ähnlichem Zuschnitt kommt in diesem J...

Artikel-Länge: 3342 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen