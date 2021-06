Re: Rettet Europas Amazonas

Wasserstraße bedroht Polesiens Natur

Kaltregenwälder und zufrierende, gewaltige Flusslandschaften, so etwas gibt es im Osten. Amazonas von Europa – so wird Polesien oft genannt. Ein Feuchtgebiet, halb so groß wie Deutschland, das sich über belarussisches, ukrainisches und polnisches Staatsgebiet erstreckt. Eine der artenreichsten Regionen der Welt: Hier sind Braunbär, Wolf und Wisent ebensowie Tausende seltene Vogelarten zu Hause. Doch nun soll eine gigantische Wasserstraße gebaut werden – das Naturidyll ist in Gefahr. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Die 30 schönsten Italo-Schlager

Wer könnte da widerstehen? Gerade als Alternative oder auch Untermalung zum EM-Eröffnungsspiel Italien – Türkei, live im Ersten. Empfehlenswertes Album des Genres: »Mondo Cane« – italienische Schlager, interpretiert von keinem anderen als Mike Patton. D 2020.

RBB, 20.15 Uhr

The Dressmaker – Die Schneiderin

Die Überraschung in einem Dorf im au...