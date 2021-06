Küchentischtäter

Jüngst erschien im Bremer Donat-Verlag das Buch »Metzelsupp und Marschgetös. Eine Pfälzer Familiengeschichte 1900–1970« von Wolfgang Liesigk. Daraus veröffentlichen wir an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor einige Auszüge nebst einem Vorwort des Verlegers Helmut Donat. (jW)

Der Betsaal lag in der Schützengasse etwa dreihundert Meter von der Metzgerei der Familie Reiss in Landau/Südpfalz entfernt. Die jüdischen Männer mussten im Gänsemarsch, flankiert von SA- und SS-Leuten, antreten. Jeder hatte eine Generalvollmacht zur Abtretung seines Vermögens zu unterschreiben. Einen Tag später las Martha Reiss während der Mittagspause im Pfälzer Anzeiger die Ankündigung von Kreisleiter Lämmel: »Der weitaus größte Teil unserer israelischen Mitbürger hat das Weite gesucht bzw. sich in Sicherheit begeben. Wir müssen die Judenfrage nun restlos lösen dadurch, dass der gesamte jüdische Besitz in deutsche Hände übergeführt wird.« Die Zeitung an ...