Zum Inhalt dieser Ausgabe | Lahm und teuer Berliner »Schulbauoffensive« kommt nicht vom Fleck. Dafür steigen die Kosten Ralf Wurzbacher Dreieinhalb Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus steht fest: Mit der sogenannten Berliner Schulbauoffensive (BSO) überlässt die scheidende Koalition aus SPD, Linken und Grünen der Nachfolgeregierung einen Scherbenhaufen. Nicht nur laufen die Kosten komplett aus dem Ruder. Auch liegt man wegen der Einbindung der Wohnungsbaugesellschaft Howoge bei der Umsetzung der Bauvorhaben um viele Jahre außer Plan. Während die Verantwortlichen die Neuerrichtung und Sanierung von Lehranstalten beschleunigen wollten, offenbart sich das genaue Gegenteil: Der Schulbau wurde verhindert, und die Steuerzahler bezahlen die Zeche dafür. Im vergangenen Oktober hatte der Landesrechnungshof (RHvB) die BSO in seinem Jahresbericht 2020 auf 34 Seiten zerpflückt. Die Hauptbefunde: zu langsam, lausig geplant und viel zu teuer. Ursprünglich waren für das vor vier Jahren angeschobene Projekt 5,5 Milliarden Euro veranschlagt. Eine Milchmädchenrechnung? »Schon 2017 wussten alle...

Artikel-Länge: 3768 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen