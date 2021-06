Am 19. Juni will sich Herbert Kickl, der bisherige Klubobmann, also Fraktionsvorsitzende der österreichischen Rassistenpartei FPÖ, auf einem außerordentlichen Parteitag zu deren Vorsitzendem wählen lassen. Einen Gegenkandidaten gibt es wohl nicht. Kickl würde so Nachfolger des am 1. Juni unter chaotischen Umständen zurückgetretenen Norbert Hofer.

Zwischen Hofer und Kickl hatte es in den vergangenen Monaten zunehmend Differenzen gegeben. Während Hofer sich im österreichischen Nationalrat dafür einsetzte, dass Abgeordnete Coronaschutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken einhalten, verzichtet Kickl seit April dieses Jahres während der parlamentarischen Plenarsitzungen demonstrativ darauf. In den vergangenen Wochen hatte Kickl in seiner Partei zunehmend die Machtfrage gestellt. Auf Pressekonferenzen zeigte er sich auf Krawall gebürstet und setzte sich als möglicher FPÖ-Spitzenkandidat für einen kommenden Nationalratswahlkampf in Szene.

Krawall kann er. Kickl ist...