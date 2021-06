Aufarbeitung gefordert

Die Entdeckung eines Massengrabs von Kindern der First Nations in Kanada hat viele Menschen in den USA und Kanada schockiert, aber für die indigenen Einwohner von »Turtle Island« war diese Nachricht keine Überraschung. Die grauenhafte Geschichte der »Indianerinternatsschulen« ist für sie allgegenwärtig. Generationen haben unter den Folgen dieses verbrecherischen Kolonialerbes gelitten und leiden bis heute darunter.

Deshalb fordern wir die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika auf, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um Abhilfe zu schaffen und ihre eigene Geschichte des an den Ureinwohnern begangenen Völkermords aufzuarbeiten. Wir fordern die Biden-Regierung, den Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses für die indigene Bevölkerung und den Senatsausschuss für indianische Angelegenheiten auf, umgehend eine »Wahrheits- und Heilungskommission« zu etablieren, die bevollmächtigt ist, sich offensiv dieser Tragödie zu stellen.

Die Kommission muss authorisie...