»Hier geht es um mehr als eine Tonart«

Die Ethik-Kommission des Deutschen Olympischen Sportbundes, kurz DOSB, schlug am Montag vor, DOSB-Präsident Alfons Hörmann solle nach der Kritik an seinem Führungsstil die Vertrauensfrage stellen. Sie empfahl vorgezogene Neuwahlen. Der Empfehlung der Ethik-Kommission liegt ein anonymer Brief vom 6. Mai zugrunde, in dem Beschäftigte in der DOSB-Zentrale unter, respektive wegen Hörmanns Führung ein »Klima der Angst« beklagen. Was halten Sie davon?

Ehrlich gesagt hatte ich vermutet, die Anrufung der Ethik-Kommission sei eine Alibiveranstaltung und würde wie das Hornberger Schießen ausgehen. Die Empfehlung jetzt ist sicher nicht nur für mich sehr überraschend. Das ist ein Hammer. Es muss sich in den Gesprächen und Befragungen, die zu dieser Empfehlung führten, vollauf bestätigt haben, dass ziemlich viel an Vertrauen verlorengegangen sein muss. Die DOSB-Spitze ...