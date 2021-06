Die neueste Eroberung des Kolumbus

Einen wunderschönen guten Morgen! Der nach Christopher Kolumbus (Cristóbal Colón) benannte Club Atlético Colón hat im Endspiel des argentinischen Ligapokals in der Andenprovinz San Juan den Racing Club de Avellaneda aus dem Großraum Buenos Aires mit 3:0 besiegt und gewann damit zum ersten Mal in der 116jährigen Vereinsgeschichte einen nationalen Titel. Das Team aus Santa Fe, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Zentrum des Landes, war 1997 schon einmal Vizemeister geworden, erreichte 2019 bei seiner vierten Teilnahme sensationell das Endspiel der Copa Sudamericana, dem Äquivalent zur Europa League, und wurde wiederholt als Geheimfavorit in der Meisterschaft der Silberländer gehandelt. Ein Titel war dem »Sabalero« bisher aber verwehrt geblieben. Mit dem Ligapokalgewinn qualifizierten sich die Rot-Schwarzen zum dritten Mal nach 1998 und 2010 für die Copa Libertadores, dem Äquivalent zur UEFA Champions League.

In der Edition 2018 der Copa Sud­americana...