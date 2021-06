Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vor der nächsten Seuche Noch reden alle von Corona, aber die nächsten Pandemien sind schon abzusehen. Über Zoonosen und ihre Entstehung (Teil 1) Michael Kohler Wann kommt die nächste Pandemie? Oder hat sie bereits begonnen? Vielleicht sogar schon vor einiger Zeit? Hierfür gibt es eine Reihe von Hinweisen. Diverse zoonotische Viren stehen schon Schlange, um die kommende Pandemie zu übernehmen. Covid-19 wurde zunächst behandelt wie ein Betriebsunfall, wie etwas, das halt mal passiert und mit einem guten Management auch wieder vorbeigeht. Aber alle Fachleute wissen, dass mit Sicherheit weitere Pandemien kommen werden. Die Frage ist nicht, ob dies passiert, sondern wann und durch welchen Erreger. Unsichtbar gemacht 2020 gab es außer der Coronapandemie nahezu gleichzeitig zwei weitere große Epidemien: die Afrikanische Schweinepest und die sogenannte Vogelgrippe. Erstere ist (noch) keine Zoonose, also eine von Tier zu Mensch oder von Mensch zu Tier übertragbare Infektionskrankheit, die Vogelgrippe aber sehr wohl. Sie wird ausgelöst von Grippeviren, die in Vögeln, Menschen und Schweinen zu Hause sind, zwischen Arten hin ...

