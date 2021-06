Avantgarde fürs Volk

Hannes Zerbe hat sich immer geweigert, das Partikulare dem Allgemeinen antagonistisch gegenüberzustellen. Jazz ist ihm Ausdruck von »unten« und Kunstmusik zugleich. Wenn also der 1941 in Lodz geborene Pianist, Komponist und Big-Band-Leader am heutigen Mittwoch mit dem vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Land Berlin vergebenen Jazzpreis geehrt wird, dann erhält nicht nur einer der wichtigsten Jazzmusiker aus der ehemaligen DDR eine späte Anerkennung, sondern auch ein Künstler, dessen Musikverständnis bis heute von den großen Komponisten Hanns Eisler, Paul Dessau und Kurt Weill geprägt ist und dem dabei jede Orthodoxie abgeht. Bei ihm ist Jazz per se politische »Unterhaltungskunst«, also eine emanzipatorisch wirkende Verbindung von Volkstümlichkeit und Avantgarde.

Über seinen Eintritt in die Welt des Jazz hat er einmal gesagt, dass er ein Spätentwickler gewesen sei. Wie viele DDR-Künstler seiner Generation lernte er tatsächlich erst etwas Handfestes: Doc...