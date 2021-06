Nachhaltige Umweltzerstörung

Unverhofft kommt oft: Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat am Freitag angekündigt, über ein Minenprojekt in Westserbien eine Volksabstimmung abzuhalten. Nahe der Stadt Loznica will der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto Lithium gewinnen. In dem Gebiet rund um den Fluss Jadar soll es reiche Vorkommen des gefragten Elements geben, das vor allem in Batterien beispielsweise von Elektroautos Anwendung findet. Insgesamt 55.000 Tonnen Lithiumcarbonat in hoher Qualität soll es in der Region Macva geben. Das Interesse weckt dabei das Mineral Jadarit, benannt nach dem Nebenfluss der Drina. Dieses seltene Erz enthält nicht nur Lithium, sondern auch Bor.

Ein profitables Geschäft für den multinationalen Konzern in Anbetracht der zu erwartenden steigenden Nachfrage an Lithium für die in Westeuropa ansässige Autoindustrie, die ihre Zukunft in der Elektromobilität sieht. 250 Millionen US-Dollar hat Rio Tinto in den vergangenen Jahren schon investiert, ...