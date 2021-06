Gemeinsam unterm Regenschirm

Einigkeit stand im Mittelpunkt: Der stellvertretende US-Staatssekretär Matthew Palmer, zugleich Sondergesandter für den Westbalkan, und EU-Diplomat Miroslav Lajcak haben in der vergangenen Woche zuerst Pristina und anschließend Belgrad besucht. Der Slowake Lajcak ist von Brüssel dazu beauftragt, die seit einem Jahr erneut ins Stocken geratenen Verhandlungen zwischen Serbien und seiner abtrünnigen Provinz Kosovo wieder zum Laufen zu bringen. Beide Konfliktparteien haben Interesse an einer weiteren Annäherung an die Europäische Union sowie guten Beziehungen zu Washington. Vor allem Pristina wäre ohne die militärische Unterstützung der Vereinigten Staaten nicht überlebensfähig.

Das Bemerkenswerte an der Visite von Palmer und Lajcak war, dass die USA und die EU seit langem wieder gemeinsam auftraten; am vergangenen Montag teilten sie sich ihre Vertreter bei schlechtem Wetter in Pristina symbolträchtig einen Regenschirm. Damit schlägt die seit Januar amtierende...